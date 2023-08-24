Разведка США считает, что Пригожин погиб в авиакатастрофе

Согласно информации, полученной из разведывательных источников США и опубликованной в издании Wall Street Journal, есть данные о том, что Евгений Пригожин, известный как глава частной военной компании «ЧВК Вагнер», мог погибнуть в результате авиакатастрофы.

По данным СМИ, катастрофа не связана с сбитием самолета, на борту которого, предположительно, находился Пригожин, ракетой класса «земля-воздух». По предварительным оценкам, которые пока не являются окончательными, катастрофу мог вызвать взрыв бомбы. Кроме того, среди вероятных причин катастрофы также рассматривается возможность диверсии.

Следует отметить, что эти данные пока являются предварительными и могут быть подтверждены или опровергнуты только на основе расследования.