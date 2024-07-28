Развожаев: Черноморский флот в Севастополе провел тренировку со стрельбой

Российские военные в Севастополе в круглосуточном режиме несут вахту и в любой момент готовы отразить атаку противника. Для этого каждый день в городе проводятся учебные стрельбы.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем аккаунте в соцсетях, в районе Северного мола в районе полуночи, 28 июля, Черноморский флот провел мероприятия ППДО.

«Во время мероприятий был произведён один выстрел. В городе все спокойно», — добавил он.

Напомним, утром в воскресенье, 23 июня, в поселке Учкуевка в Севастополе после ликвидации в небе средствами ПВО украинской ракеты американского производства ATACMS ее кассетные части упали на пляж, где в этот момент отдыхали сотни туристов и местных жителей. В результате произошедшего пострадали более 150 человек. Четверо, среди которых дети, погибли. Вторник, 24 июня, был объявлен в городе днем траура. СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт».