Развожаев: в Севастополе сбиты пять дронов ВСУ, два подавили средствами РЭБ

Совместными усилиями Черноморского флота и сил региональной противоракетной обороны удалось отразить очередную вражескую атаку на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской губернатор Михаил Развожаев.

По словам главы администрации, атака ВСУ была зафиксирована в Инкермане и на Фиоленте. В результате пять вражеских дронов были сбиты, еще два БПЛА подавили средства РЭБ, сообщил Развожаев.

«В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 5 БПЛА и 2 БПЛА были подавлены средствами РЭБ», — написал он.

Губернатор отметил, что, согласно полученной от спасательной службы Севастополя информации, ни один объект в городе не пострадал.

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 11 декабря, в сочинском аэропорту вводился план «Ковер» в связи с возможной атакой беспилотников на регион. Воздушная гавань была закрыта для приема воздушных судов и для отправки рейсов. Позднее ограничения были сняты.