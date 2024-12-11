Росавиация: ограничения на работу аэропорта Сочи сняты

Вечером в среду, 11 декабря, в сочинском аэропорту вводился план «Ковер» в связи с возможной атакой беспилотников на регион. Воздушная гавань была закрыта для приема воздушных судов и для отправки рейсов.

Как проинформировал в аккаунте Росавиации в соцсетях официальный представитель ведомства Артем Кореняко, введенные ранее в аэропорту Сочи ограничения на взлет и посадку рейсов отменены.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — уточнил он.

Кореняко добавил, авиадиспетчеры и службы аэропорта также работают в настоящее время в штатном режиме. Представитель ведомства назвал безопасность полетов главным приоритетом для Росавиации.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 с пассажирами совершил жесткую посадку на Ямале.