Развожаев: в Севастополе среди ночи объявлена ракетная опасность
Фото: [Подмосковье Сегодня/Евгений Черненко]
В Севастополе в ночь на субботу, 2 ноября, объявлена ракетная опасность. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал горожан губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, не исключена вражеская атака с воздуха в ближайшее время. Развожаев призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие, не выходить на улицы, не подходить к окнам и по возможности спуститься в укрытие.
«Внимание всем! Баллистика! Срочно принять меры безопасности!» — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время региональные силы ПВО приведены в полную боевую готовность.
Ранее сообщалось, что над Курской областью и Черным морем российскими силами противовоздушной обороны уничтожены семь украинских БПЛА.