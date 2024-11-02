Развожаев: в Севастополе среди ночи объявлена ракетная опасность

В Севастополе в ночь на субботу, 2 ноября, объявлена ракетная опасность. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал горожан губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, не исключена вражеская атака с воздуха в ближайшее время. Развожаев призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие, не выходить на улицы, не подходить к окнам и по возможности спуститься в укрытие.

«Внимание всем! Баллистика! Срочно принять меры безопасности!» — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время региональные силы ПВО приведены в полную боевую готовность.

Ранее сообщалось, что над Курской областью и Черным морем российскими силами противовоздушной обороны уничтожены семь украинских БПЛА.