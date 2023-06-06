Разыскиваются диверсанты, устроившие поджог на железной дороге в Санкт-Петербурге

В Северной столице России неизвестные устроили поджог двух релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщает Shot в соцсетях. Сейчас преступников разыскивают сотрудники МВД.

Инцидент произошёл сегодня ночью у станции «Красное село». Преступники, отогнув дверцы, сломали петли релейных шкафов, после чего облили все горючей жидкостью и подожгли. После поджога неизвестные сразу скрылись с места событий.

Сотрудники железнодорожной станции обнаружили огонь и вызвали огнеборцев. Шкафы успели сгореть, но на движение составов происшествие не повлияло. Полицейские на месте преступления жидкости, предположительно использованной для совершения поджога, и перчатку, которую, вероятно, обронили преступники.

Кроме того, накануне похожая диверсия произошла в другом регионе. В Омской области также был организован поджог релейных шкафов.