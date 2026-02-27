Ребенок едва не сгорел заживо при пожаре в высотке на севере Москвы

В результате масштабного возгорания в одном из жилых домов Москвы серьезно пострадал ребенок. Как сообщает телеграм-канал SHOT, десятилетний мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Очаг возгорания находился в квартире, где и обнаружили пострадавшего. Спасательные работы серьезно осложняла захламленность помещения — из-за большого количества вещей пожарные с трудом пробрались к ребенку. Пострадавшего эвакуировали из горящего здания на носилках.

Очевидцы рассказали, что примерно в три часа ночи жильцы услышали отчаянные крики о помощи, доносившиеся из окна — женщина с ребенком звали спасателей. Едкий дым к тому моменту уже заполнил весь подъезд.

На данный момент пожарным удалось справиться с огнем. Обстоятельства и причина возгорания в настоящий момент устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в многоэтажном доме, расположенном на севере Москвы, вспыхнул пожар. Возгорание произошло в 25-этажном жилом комплексе «Янтарный», расположенном на улице Лавочкина.