Ребенок едва не умер после «взрослого» коктейля из вейпа и энергетика

В Ужгороде Украины семилетний мальчик оказался в больнице после того, как покурил электронную сигарету и выпил энергетический напиток, пишет «Газета.ру» со ссылкой на украинские массмедиа.

По данным СМИ, семилетний ребенок употребил электронную сигарету и энергетик, после чего почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, которая оказала неотложную помощь на месте, а затем доставила мальчика в детскую клинику.

Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. Медики продолжают наблюдение и выясняют точное количество выпитого энергетика и количество затяжек, которые сделал школьник.

Полиция начала проверку. Сейчас устанавливается, каким образом ребенок получил доступ к вейпу и тонизирующему напитку.