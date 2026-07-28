Тайный ход из-под земли: литовские пограничники нашли метровый туннель для переправки нелегалов

У литовской границы вскрылся настоящий шпионский сценарий — пограничники засекли подозрительную вибрацию земли и нашли метровый подземный лаз, который неизвестные рыли со стороны соседнего государства. Туннель уже успел углубиться на литовскую территорию, но не был достроен, и теперь его создателям грозит реальный срок за попытку организовать «подземку» для контрабанды мигрантов. Об этом сообщает «Российская газета».

Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы обратили внимание на нехарактерные колебания поверхности в одном из приграничных районов. У них возникло обоснованное подозрение, что под рубежом страны кто-то активно копает. Для проверки на место вызвали польских коллег, у которых есть специализированное оборудование для поиска скрытых подземных сооружений. После бурения контрольного отверстия поляки подтвердили худшие опасения — под землей действительно существовал рукотворный ход, прорытый с сопредельной стороны.

Туннель успел углубиться на литовскую территорию почти на пять метров, но выход на поверхность так и не был завершен. Диаметр лаза составлял около метра — достаточно, чтобы по нему мог проползти взрослый человек. Пограничники двух стран сошлись во мнении, что объект пока не использовался по назначению, но планировался для нелегальной переправки мигрантов.

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