99 лет, 80 лет в браке и любовь до гроба: американские супруги раскрыли секрет, пережив войну и рак

Два человека, одна жизнь на восемь десятилетий — американские долгожители Кермит и Бетти Истмен отметили 80-ю годовщину свадьбы и выдали главный секрет, который держал их брак в целости все эти годы. И он оказался до неприличия прост: они до сих пор любят друг друга. Об этом сообщает People.

99-летние супруги из США встретили свою бриллиантовую свадьбу не в ресторане и не на курорте, а за любимой карточной игрой — это их семейная традиция, заложенная еще матерью Кермита. По словам их 71-летней дочери Вики, победитель всегда получает приз: раньше это были безделушки, а теперь — конверты с внушительными суммами. Но главный приз, как шутят сами Истмены, — это сам факт, что они все еще сидят за одним столом спустя 80 лет после того, как связали себя узами брака в 1946 году.

Их история началась по-соседски, а после возвращения Кермита со Второй мировой войны они решили больше не расставаться. Мужчина посвятил себя образованию, Бетти вела домашнее хозяйство, и жизнь текла своим чередом, пока в 86 лет ей не диагностировали рак. Но и эту беду они пережили вместе — женщина вышла в стойкую ремиссию, а ее муж говорит, что в такие моменты надо просто продолжать идти вперед и верить в лучшее.

Ранее в Госдуме предложили бороться с онлифанщицами через отказ от интернета.