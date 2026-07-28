Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 20 мероприятий по восстановлению сетей Донбасса
Мособлводоканал провел 20 мероприятий по восстановлению сетей Донбасса
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 20 мероприятий по восстановлению сетей водоснабжения и водоотведения Донбасса. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы были проведены на территории Новоазовского муниципального округа. К примеру, на улице Миронова в селе Клинкино заменили участок водовода протяженностью 100 м. Также установили два ПФРК диаметром 100 мм.
В ходе работ особое внимание было уделено чистке канализационных колодцев от ила, песка и бытовых отходов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в Подмосковье модернизируют около 500 объектов теплоснабжения.