Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 20 мероприятий по восстановлению сетей Донбасса

Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 20 мероприятий по восстановлению сетей водоснабжения и водоотведения Донбасса. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы были проведены на территории Новоазовского муниципального округа. К примеру, на улице Миронова в селе Клинкино заменили участок водовода протяженностью 100 м. Также установили два ПФРК диаметром 100 мм.

В ходе работ особое внимание было уделено чистке канализационных колодцев от ила, песка и бытовых отходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в Подмосковье модернизируют около 500 объектов теплоснабжения.