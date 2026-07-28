Лизу не узнать: иноагент Галкин показал себя с повзрослевшей дочерью

Артист-иноагент Максим Галкин* поделился в личном блоге новым снимком с 12-летней дочерью Лизой, сообщает Super.ru со ссылкой на личный блог звезды. Юморист решил пошутить над семейным сходством: с помощью визуального эффекта он «примерил» на себя светлые волосы школьницы. Поклонники в комментариях отметили, что Лиза заметно выросла и унаследовала черты знаменитого отца, хотя многие увидели в девочки с сходство с Аллой Пугачевой.

На опубликованном кадре отец и дочь позируют вместе, а главный акцент — прическа Галкина*, которая благодаря эффекту стала почти копией светлых волос Лизы. Подписчики отреагировали на снимок с теплотой, засыпая публикацию комплиментами и замечая, что девочка растет и становится все больше похожа на отца.

Ранее Алла Пугачева и Максим Галкин* появились на втором дне фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. Примадонна вышла на публику с тростью и рассказала, что недавно перенесла операцию и несколько месяцев была обездвижена.

Также недавно помощница Пугачевой рассказала о ее самочувствии.

* Признан иностранным агентом в России по решению Минюст РФ