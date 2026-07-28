Картофель с кожурой в темноте, а очищенный в воде: эксперты разрушили кулинарные мифы

Миллионы россиян годами портят картофель, даже не подозревая об этом — эксперты Бразильской ассоциации свежего картофеля обнародовали четкие правила, которые продлят жизнь вашим корнеплодам, и предупредили о грубой ошибке, которую допускают почти все при хранении очищенных клубней. Об этом сообщает Terra.

Специалисты разложили все по полочкам: если вы купили картошку в кожуре, ни в коем случае не мойте ее перед закладкой на хранение. Идеальное место — прохладное, сухое и темное, с хорошей циркуляцией воздуха. Только там корнеплоды не позеленеют, не прорастут и не потеряют своих вкусовых качеств. А вот холодильник для них — злейший враг: там крахмал превращается в сахар, и вкус блюда будет испорчен.

Но главный сюрприз — для очищенного картофеля. Оказывается, его можно держать в холодильнике, но только в емкости с холодной водой, накрытой плотной крышкой. Этот трюк предотвращает потемнение и сохраняет текстуру, правда, долго так делать не стоит — воду надо менять и использовать продукт в ближайшие сутки. Что касается вареного картофеля, то тут действует общее правило: герметичный контейнер и холод, как для любых готовых блюд.

Ранее эксперты назвали признаки, по которым пора срочно менять холодильник.