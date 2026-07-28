В Подмосковье проведут масштабную выставку АПК «День поля»
«День поля — 2026» пройдет в Дмитровском округе в августе
Фото: [Медиасток.рф]
Масштабная выставка современных агротехнологий и сельскохозяйственной техники «День поля» пройдет в деревне Бунятино Дмитровского округа в августе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«С каждым годом выставка расширяется: в этом году участие уже подтвердили более 70 предприятий — производителей техники, оборудования, агротехнологий и других решений для агропромышленного комплекса. Уверен, что площадка вновь станет местом для обмена опытом, поиска новых партнеров и демонстрации современных возможностей отрасли», — отметил глава министерства Виталий Мосин.
В рамках деловой программы участники обсудят развитие селекции и семеноводства картофеля, повышения эффективности сельскохозяйственного производства, роль мелиорации в обеспечении стабильной урожайности.
На выставке представят семена перспективных сортов, средства защиты растений, удобрения, корма, ветеринарные препараты. Также состоится демонстрация сельскохозяйственной техники.
Кроме того, вручат награды финалисткам регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщины в АПК». Помимо этого, пройдут «Агрозабег» и ярмарка фермерской продукции.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о запуске второй очереди тепличного комплекса в Электростали.