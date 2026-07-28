В Кашире в 2027 году завершится строительство ФОКа с ледовой ареной с уличными спортивными площадками

В Кашире в первом квартале 2027 года завершится строительство ледовой арены с уличными спортивными площадками. Сейчас степень готовности объекта составляет 20%, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной возводится в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

На крытой ледовой арене будут проводить тренировки, соревнования и массовые катания. Здесь оборудуют трибуну на 200 мест. В здании площадью 5,6 тыс. кв. м будут расположены прокат коньков, камера хранения, мастерская для заточки коньков, раздевалки с душевыми, тренерские, тренажерный зал, медицинский блок.

На прилегающей территории обустроят баскетбольную площадку, воркаут-зону, площадку с уличными тренажерами, парковку на 55 мест, стоянку для автобусов и велопарковку на 42 места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Ленинском округе построят акватермальный комплекс.