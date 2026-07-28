Личные проекты и схемы пользователей ИИ Cloude попали в открытый доступ

Созданные пользователями чат-бота Claude документы, таблицы и веб-страницы оказались в поисковой выдаче Google. Как сообщает Axios, среди проиндексированных материалов нашлись бизнес-планы, схемы облачной инфраструктуры и описания клинических исследований.

Пользователи Reddit и X обратили внимание, что поисковик Google начал находить публичные проекты, созданные в Claude, сообщает Axios. При этом сами переписки с ботом в выдаче не появляются — речь идет именно о файлах и приложениях, которыми пользователи решили поделиться.

По умолчанию все материалы в Claude приватны. Однако сервис позволяет генерировать публичную ссылку для передачи контента другим людям. Если такая ссылка публикуется на форуме или в соцсетях, поисковые роботы могут ее проиндексировать — ровно как и любую другую открытую веб-страницу.

В Anthropic подчеркнули, что компания не передает поисковым системам каталоги чатов и не создает карты сайта, а случайный подбор ссылок невозможен. Проблема, по их мнению, в том, что пользователи воспринимают публичную ссылку как приватный способ передачи данных.

Как отмечает Axios, в открытом доступе оказались, в частности, документы с планами развития бизнеса, описанием клинических исследований и изменениями академического календаря университета. Издание не смогло подтвердить подлинность этих материалов, однако сам факт их появления в поиске поднимает вопросы о цифровой гигиене.