Строительный контроль с начала года совершил 265 выездов на объекты ЖКХ Подмосковья

Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно‑коммунального хозяйства Московской области, с начала года совершили 265 выездов на объекты инфраструктуры.

На контроле управления находится 14 проектов. В их числе — строительство дорог и очистных сооружений, прокладка сетей водоснабжения и водоотведения, устройство ливневой канализации, оборудование освещения, благоустройство территорий.

За указанный период выезды были совершены в 8 округов. Больше всего — в Одинцово, Сергиев Посад, Лотошино и Истру — 61, 58, 44 и 39 выездов соответственно. По 26 выездов было совершено в Рузу и Ступино, 7 — в Мытищи, 4 — в Дмитров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации надзорной деятельности в регионе.