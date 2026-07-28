Дети Самойловой и Джигана хотят познакомиться с обычной жизнью россиян

Бывшая жена рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) Оксана Самойлова, которая воспитывает четверых детей, не перестает удивлять поклонников откровениями о своей семье. На этот раз она поделилась забавными и немного трогательными мечтами своих наследников, пишет Super.

Оказывается, дети, которые привыкли к комфортной жизни в роскошных особняках и путешествиям на личных автомобилях, никогда не пользовались метро и даже не знают, что такое подъезд.

Старшая дочь Оксаны, Ариэла, мечтает впервые прокатиться на метро. Особенно ее привлекает станция «Китай-город» — девочке интересно посмотреть на большое количество неформалов, которые, по ее мнению, делают это место особенным. А вот младший сын — Давид, хочет увидеть самый обычный подъезд.

«Его туда так никто и не сводил почему-то. Вот есть такие вещи, которые почему-то пока что не удалось реализовать», — рассказала Оксана.

Сама она не уточнила, когда дети смогут осуществить свои желания. Однако понятно, что для них это не просто развлечение, а возможность прикоснуться к той реальности, которая для многих является обыденной.

Ранее Оксана Самойлова рассказала, какую шалость устроили дети во время отдыха на лайнере.