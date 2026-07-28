Жара сменилась льдом: Подмосковье накрыло градом с перепелиное яйцо

Жаркий вторник 28 июля в Москве и Подмосковье завершился настоящей погодной атакой. На регион обрушились ливни, ураганный ветер и крупный град, размеры которого очевидцы сравнивают с перепелиным яйцом. Больше всего пострадал город Голицыно — там ледяные шарики усеяли улицы сплошным ковром и разбили стекла автомобилей, пишет MK.RU со ссылкой на Shot.

К вечеру вторника летняя жара в столичном регионе сменилась стихией. По данным Telegram-канала Shot, наиболее мощный удар стихии пришелся на Голицыно: улицы и дворы оказались покрыты толстым слоем града, а на парковках фиксируют разбитые стекла машин. Свидетели публикуют кадры, где ледяные шарики по размеру действительно напоминают перепелиное яйцо.

Одновременно с градом регион накрыли проливные дожди и шквалистый ветер. В районе Бутово порывы оказались настолько сильными, что повалили несколько деревьев, которые рухнули на припаркованные во дворах жилых домов автомобили.

Впрочем, синоптик Татьяна Позднякова успокоила жителей: ненастье задержится в Москве только на один день. Уже в среду погода начнет налаживаться, и жителям столичного региона больше не придется опасаться ледяных сюрпризов с неба.