Холодильник умирает у вас на глазах: эксперты назвали четыре верных признака скорой кончины

Ваш холодильник молча страдает, а вы все кормите его продуктами и надеетесь на чудо. Эксперты перечислили четыре симптома, которые кричат: этому прибору осталось недолго, и если не заменить его сейчас, однажды утром вы обнаружите в камере тепло и испорченные обеды. Об этом сообщает SlashGear.

Кухонный помощник вроде и рассчитан на долгую жизнь, но у всего есть предел. Первый и самый очевидный звоночек — продукты стали портиться заметно быстрее обычного. Это сигнал о том, что герметичность или компрессор дали сбой, и температура внутри больше не соответствует заданной. Второй тревожный фактор — посторонние звуки: дребезжание, лязг, скрежет во время работы. Это не «шум в холодильнике», это стоны его внутренностей, которые скоро откажут.

Третий признак — чрезмерный конденсат на стенках основного отсека или толстый слой инея в морозилке. Если вы перестали узнавать свою морозильную камеру из-за снежных завалов, это не от хорошей жизни. И четвертый, самый опасный, — перегрев внешних панелей и задней стенки. Если к прибору невозможно прикоснуться, он буквально горит, значит, мотор работает на износ и может вырубиться в любой момент.



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