Жителям Подмосковья напомнили о важности установки автоматических пожарных извещателей

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о важности установки в домах автоматических пожарных извещателей. Специалисты ведомства провели в поселке Шувое Егорьевска противопожарные рейды.

По словам начальника 218-й ПСЧ Дмитрия Гусева, пожарные извещатели — это эффективное средство предотвращения трагедий на пожарах. Эти устройства стоят недорого, работают автономно и не требуют прокладки специальной линии пожарной сигнализации. Они реагируют на дым и подают громкий сигнал.

«Также специалисты поделились с гражданами алгоритмом действий при пожаре: куда позвонить, какими подручными средствами можно потушить огонь, как избежать отравления продуктами горения и как безопасно эвакуироваться самому и помочь соседям», — отметил Гусев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о последствиях одной из ночных атак БПЛА.