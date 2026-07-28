В Ступино в ходе рейда предотвратили сброс 30 кубометров строительных отходов
Нелегальных перевозчиков строительного мусора выявили в ходе рейда в Ступино
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Нелегальных перевозчиков строительного мусора выявили в ходе рейда в Ступино. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В рамках рейда специалисты проверили 5 транспортных средств. В результате были выявлены факты нарушения. Таким образом, был предотвращен сброс строительного мусора объемом 30 кубометров.
В прошлом году в регионе предотвратили сброс более 2,1 тыс. кубометров отходов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.