В Ступино в ходе рейда предотвратили сброс 30 кубометров строительных отходов

Нелегальных перевозчиков строительного мусора выявили в ходе рейда в Ступино

Официально

Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]

Нелегальных перевозчиков строительного мусора выявили в ходе рейда в Ступино. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках рейда специалисты проверили 5 транспортных средств. В результате были выявлены факты нарушения. Таким образом, был предотвращен сброс строительного мусора объемом 30 кубометров.

В прошлом году в регионе предотвратили сброс более 2,1 тыс. кубометров отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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