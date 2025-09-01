В Анапе четверо детей попали в реанимацию после отравления хлором в отеле

В одном из популярных элитных отелей Анапы произошло массовое отравление детей, пишет SHOT. По данным источника, несовершеннолетние надышались парами хлора.

Семья из Краснодара, заплатившая за четыре дня отдыха 52 тыс. руб., во время купания в бассейне почувствовала резкий запах аммиака. Мать с дочерью и другие отдыхающие немедленно покинули воду.

Когда туристы рассказали об этом сотрудникам отеля, те заявили, что в таком запахе ничего страшного нет. Отдыхающим просто посоветовали попить воды.

Через некоторое время у всех, кто купался в бассейне, проявились тяжелые симптомы отравления в виде резкой слабости, неукротимой рвоты и сильного приступообразного кашля. Некоторые пострадавшие даже потеряли сознание.

По словам россиян, администрация отеля не оказала необходимую помощь и не вызвала бригаду скорой медицинской помощи. В результате инцидента семерых детей доставили в больницу, четверых из них, включая двухлетнего ребенка, поместили в отделение реанимации.

Пострадавшие отмечают, что представители отеля не принесли извинений и не предложили компенсацию. Туристы направили руководству досудебную претензию.

