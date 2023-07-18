Ребенок получил тяжелые травмы в Тольятти из-за падения с эскалатора

ЧП произошло еще вчера вечером. Два 11-летних школьника гуляли по территории магазина без сопровождения взрослых. Затем они взялись кататься на эскалаторе и играть на нем в догонялки. В какой-то момент один из них скатился с пятиметровой высоты и ударился головой о бетонный пол. При этом он получил очень тяжелую травму.

Об этом рассказало издание «Блокнот-Самара». Врачи в данный момент борются за жизнь мальчика. По имеющимся данным, он впал в кому.