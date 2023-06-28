Ребенок, пропавший в тайге в Приамурье, найден живым

Десятилетний мальчик потерялся еще вчера днем, и только что был найден одной из спасательных групп.

Школьник отправился в лес с отцом на охоту в Архаринский район Амурской области. Их стоянка располагалась на берегу реки Малый Урил. В какой-то момент мальчик отошел от отца и потерялся. После этого были предприняты масштабные поиски, в которых задействовали порядка 70 человек и 18 единиц различной техники: вездеходы, квадроциклы, вертолет МЧС и даже частный самолет.

И вот поиски увенчались успехом, об этом сообщила Татьяна Шалашова, глава поисково-спасательного отряда «Амур». Ее заявление привели РИА Новости.