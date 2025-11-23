Ребенок в больнице: подробности жесткого тройного ДТП в центре Москвы

На проспекте Вернадского в Москве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщают «Известия» .

На проспекте столкнулись две машины марки BMW и Hyundai, в результате чего движение на одном из участков магистрали было затруднено. Очевидцы и прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали значительные механические повреждения всех транспортных средств.

По предварительной информации, в аварии пострадали два человека — взрослый мужчина и ребенок. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, включая точные причины столкновения и степень тяжести полученных травм.

Ранее сообщалось, что предполагаемого виновника ДТП с одним погибшим заключили под стражу в Сергиевом Посаде.