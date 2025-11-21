В Сергиевом Посаде заключили под стражу виновника ДТП, в результате которого погибла женщина

В Сергиевом Посаде до 19 января 2026 года заключили под стражу обвиняемого в ДТП, в результате которого погибла 45-летняя местная жительница, мужчину обвиняют по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина признал вину в преступлении в полном объеме.

Авария произошла около 23:00 18 ноября. По данным прокуратуры, водитель автомобиля марки Toyota Сamry двигался по проспекту Красной Армии и наехал на 45-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на разрешительный сигнал светофора.

Потерпевшая скончалась на месте, а водитель — скрылся. Было установлено, что в момент аварии он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.