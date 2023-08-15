«Регулярные визиты органов опеки»: в России придумали, как бороться с выпадениями детей из окон

В Подмосковье участились случаи выпадения маленьких детей из окон. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отмечает , что за последние три дня в регионе из окон выпало уже четверо детей.

Российский юрист Алла Георгиева считает, что с этой трагичной тенденцией можно справиться. Она предложила несколько методов, которые помогут обезопасить детей.

«Считаю необходимым на законодательном уровне предоставить бесплатную возможность семьям с детьми устанавливать на окна специальные блокировочные механизмы, которые не позволят ребенку выпасть из окна», — поделилась Георгиева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница издания считает, что на таких блокирующих системах должны быть сложные замки, которые дети не смогут открыть. Вместе с бесплатной установкой блокираторов она предлагает ввести другие дополнительные меры.

«Нужны регулярные визиты со стороны органов опеки и попечительства, которые будут проверять жилищные условия семей с маленькими детьми. Вместе с ними должны приходить мастера и осматривать блокираторы на исправность», — отметила юрист.

При этом Георгиева добавила, что ужесточать наказание для родителей за инциденты с окнами пока нет необходимости. Крупные штрафы, лишение родительских прав — некоторые специалисты предлагают ввести это. Однако это может лишь ухудшить жизнь детей, подчеркнула юрист.

«Штрафы родителей не сделают жизнь детей лучше, они отнимут у них возможность получить игрушки или в некоторых случаях даже полноценное питание. Нужно сфокусироваться на мерах безопасности, которые можно обеспечить, чтобы таких ситуаций было меньше», — добавила эксперт.

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