Рейд по выявлению нарушения миграционного законодательства провели в подмосковном Жуковском

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии проверили два общежития, а также складской комплекс, расположенные на территории городского округа Жуковский с целью выявления и пресечения незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В результате рейда за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации в отношении десяти иностранцев составлены административные протоколы по статье 18.10 КоАП РФ. Также еще девять мигрантов за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания привлечены к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Жуковским городским судом в отношении 10 приезжих принято решение об административном выдворении за пределы страны.

Примечательно, что в настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание организаторов незаконной миграции.