Рейс «Аэрофлота» вместо Шереметьево посадили в Казани
Фото: [Сергей Бобылев/ТАСС]
Рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Москву вместо столичного Шереметьево совершил посадку в аэропорту Казани, сообщает корреспондент РИА Новости.
Пилот лайнера объявил пассажирам, что все аэропорты Москвы закрыты. После дозаправки самолет должен вновь отправиться в столицу.
Ранее аэропорт Внуково сообщил об ограничении своей работы по независящим от него причинам.
По данным Baza, режим «Ковер» объявлен во всех столичных аэропортах.