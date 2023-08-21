Рейс «Аэрофлота» вместо Шереметьево посадили в Казани

Рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Москву вместо столичного Шереметьево совершил посадку в аэропорту Казани, сообщает корреспондент РИА Новости.

Пилот лайнера объявил пассажирам, что все аэропорты Москвы закрыты. После дозаправки самолет должен вновь отправиться в столицу.

Ранее аэропорт Внуково сообщил об ограничении своей работы по независящим от него причинам.

По данным Baza, режим «Ковер» объявлен во всех столичных аэропортах.