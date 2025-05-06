Рейс из Египта экстренно посадили в Шереметьево, несмотря на угрозу атаки беспилотников

В аэропорту Шереметьево произошла посадка самолета Boeing 737 даже несмотря на то, что в авиагавани был введен план «Ковер». Об этом сообщил телеграм-канал «Авиаторщина».

В ночь на 6 мая в московских аэропортах был введен план «Ковер», который предусматривает ограничение посадки и запуска в воздух рейсов. Из-за этого воздушный борт, который принадлежал египетской авиакомпании Red Sea Airlines и следовал из Шарм-эль-Шейха во Внуково, занял зону ожидания. В результате Boeing 737 сделал несколько кругов в воздухе в районе Вязьмы, после чего у него стало заканчиваться топливо.

«Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку на запасном аэродроме Шереметьево, закрытом „Ковром“», — указал микроблог.

В итоге самолет нормально сел в авиагавани, а ограничения были отменены только через 1,5 часа после его посадки. Параллельно этому от Москвы на запасные аэродромы пришлось развернуть 34 других самолета, которые должны были произвести посадку в столичных аэропортах.

Ранее сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода уже второй раз за сутки приостановил свою штатную работу. В нем были введены временные ограничения на полеты авиации.