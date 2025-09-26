Рейс перенесли дважды, пассажиры взбунтовались: в аэропорту Екатеринбурга вызвали полицию из-за скандала с туристами

Бунт пассажиров авиакомпании Azur Air, направлявшихся в Анталью (Турция), в одном из российских аэропортов попал на видео, которое распространил портал E1.

Вылет рейса из Екатеринбурга откладывался дважды, в результате чего время ожидания превысило 24 часа. Согласно актуальной информации, туристы должны были вылететь на турецкий курорт в 2:45 26 сентября, однако ожидания затянулись.

На видео из аэропорта видно, как разгневанные путешественники выкрикивают требования предоставить им самолет. Кроме того, по сообщениям, они были крайне агрессивны по отношению к представителю авиакомпании и требовали его «линчевать».

Один из свидетелей происшествия сообщил о вызове транспортной прокуратуры и полиции для урегулирования ситуации.

Представители Azur Air заявили, что перенос рейса был связан с необходимостью замены воздушного судна. В авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров является приоритетом.

В период ожидания пассажирам было предоставлено размещение в отеле, а также обеспечены прохладительные напитки и горячее питание, добавили в Azur Air.

