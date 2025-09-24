Сотни россиян застряли в аэропорту из-за невыспавшегося экипажа

Сотни пассажиров оказались заблокированы в аэропорту Самары из-за длительной задержки рейса авиакомпании AzurAir, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что самолет, который должен был вылететь в Анталью в среду, 24 сентября, в 04:00 по местному времени, задержали более чем на 12 часов.

Изначально представители авиакомпании объяснили задержку тем, что экипаж не успел отдохнуть в соответствии с необходимыми нормативами. Позже пассажирам сообщили о возникновении технических неполадок с воздушным судном. Ожидающих посадки насчитывалось более 300 человек, среди которых есть дети.

По данным телеграм-канала, условия для пассажиров оказались неудовлетворительными. Сотрудники авиакомпании выдали людям бутерброды и воду, однако питания не хватило на всех. Вылет рейса был предварительно перенесен на 19:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в российском аэропорту могут поменять расписание рейсов.