В Аксайском районе Ростовской области произошло ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Москва — Геническ. Об этом говорится в телеграм-канале областной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 8 апреля. Автобус опрокинулся на автодороге после того, как водитель не справился с управлением. На место происшествия выехали службы экстренного реагирования для оказания помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств аварии.

В Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) по Ростовской области сообщили, что минимум три человека пострадали в результате аварии.

Прокуратура региона инициировала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. В рамках проверки будет установлено, были ли соблюдены нормы, связанные с техническим состоянием автобуса и условиями его эксплуатации.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Парк Победы» в Москве произошло ДТП.