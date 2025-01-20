Рейсы в Южно-Сахалинск из Москвы и Новосибирска экстренно перенаправили в Хабаровск

Из-за тумана в аэропорту Южно-Сахалинска был перенаправлен рейс из Москвы. Самолет приземлился в Хабаровске, сообщает пресс-служба воздушной гавани административного центра острова Сахалин.

Кроме того, туда же, в Хабаровск, перенаправили и летевший изначально на Сахалин пассажирский борт из Новосибирска.

«В Южно-Сахалинске низкая видимость из-за густого тумана. Рейс S7 5257 Новосибирск — Южно-Сахалинск и рейс FV 6283 авиакомпании „Россия“ по направлению Москва — Южно-Сахалинск ушли на запасной аэродром в Хабаровск», — говорится в сообщении аэропорта.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой, в районе аэропорта видимость составляет 400 метров, что создает риски при посадке самолета. По прогнозам синоптиков, к обеду понедельника, 20 января, погодные условия стабилизируются.

Ранее сообщалось, что самолет рейса Москва — Саранск вернулся в аэропорт Шереметьево из-за шасси.