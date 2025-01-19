Самолет рейса Москва — Саранск вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технеисправности

Самолет, выполнявший рейс Москва — Саранск, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за неисправности шасси. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились 72 человека, включая шесть членов экипажа. На месте посадки дежурили сотрудники МЧС России. Подробности инцидента в настоящее время уточняются.

За прошедшую неделю подобный инцидент произошел не впервые. 17 января сообщалось, что самолет компании Red Wings совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Отмечалось, что, предварительно, причиной экстренного приземления стала неисправность системы кондиционирования.

15 января также стало известно, что из-за сообщения о бомбе на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Новосибирск, воздушное судно было вынуждено вернуться в пункт отправления.