В сводке Министерства обороны Российской Федерации, опубликованной в мессенджере MAX, сообщается об успешном отражении воздушной атаки противника. В течение пяти часов дежурные расчеты противовоздушной обороны вели работу по ликвидации украинских БПЛА.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Уточняется, что боевая работа велась в промежуток с 13:00 до 18:00 по московскому времени. В военном ведомстве подчеркнули, что сбитые дроны были распределены по обширной географии: беспилотники ликвидированы в небе над Тульской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Белгородской, Брянской, Курской областями, а также над Крымским полуостровом и Московским регионом.

С момента начала специальной военной операции, о проведении которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, приграничные и центральные регионы России регулярно подвергаются попыткам атак со стороны Вооруженных сил Украины. Для нанесения ударов противник использует не только беспилотную авиацию, но и ракетное вооружение, нацеленное на приграничные территории. Российские военнослужащие продолжают эффективно противостоять этим угрозам, надежно защищая воздушное пространство страны.

Ранее сообщалось о том, что за три часа над пятью регионами России сбили три десятка украинских БПЛА.