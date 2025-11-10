«Рельсы встали»: сход четырех вагонов задержал пассажирские и грузовые поезда в Ленобласти

На железной дороге в Ленинградской области с рельсов сошли четыре грузовых вагона, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в телеграм-канале.

Инцидент произошел ночью 10 ноября на станции Янега. Вагоны, перевозившие щебень, сошли с рельсов, но не опрокинулись.

Чрезвычайное происшествие (ЧП) привело к задержкам в движении поездов. Из-за необходимости ликвидации последствий схода был задержан пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург—Петрозаводск.

Помимо пассажирских перевозок, инцидент затронул и грузовое сообщение — движение 17 грузовых вагонов было приостановлено. Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Расследуются причины схода вагонов с железнодорожных путей.

