«Рельсы встали»: сход четырех вагонов задержал пассажирские и грузовые поезда в Ленобласти
В Ленинградской области с путей сошли четыре вагона с щебнем
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
На железной дороге в Ленинградской области с рельсов сошли четыре грузовых вагона, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в телеграм-канале.
Инцидент произошел ночью 10 ноября на станции Янега. Вагоны, перевозившие щебень, сошли с рельсов, но не опрокинулись.
Чрезвычайное происшествие (ЧП) привело к задержкам в движении поездов. Из-за необходимости ликвидации последствий схода был задержан пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург—Петрозаводск.
Помимо пассажирских перевозок, инцидент затронул и грузовое сообщение — движение 17 грузовых вагонов было приостановлено. Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Расследуются причины схода вагонов с железнодорожных путей.
