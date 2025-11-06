Неравный поединок: легковушка и грузовой поезд столкнулись на переезде

В четверг, 6 ноября, около 15:00 на регулируемом железнодорожном переезде в городе Топки Кемеровской области произошло опасное ДТП — грузовой поезд столкнулся с отечественной легковушкой. Об этом пишет VSE42.Ru .

Инцидент случился на пути следования к «Топкинскому Цементу», где водитель автомобиля, по предварительной информации, нарушил правила безопасности. Западно-Сибирская транспортная прокуратура установила, что аварии предшествовало «игнорирование водителем требования запрещающего сигнала светофора, выезд автомобиля в габарит следования подвижного состава».

Однако точные причины ДТП уточняются. О пострадавших информации нет.

