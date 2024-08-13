Ремонт искусственных неровностей провели на восьми дорогах в Подмосковье

Искусственные неровности были отремонтированы на восьми подмосковных дорогах, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Поврежденные объекты были выявлены в ходе обследования дорожной сети в Богородском округе, Лыткарино, Дзержинском, Жуковском, Пушкино, Коломне и Мытищах.

К примеру, в Жуковском ремонтные работы провели на улице Мичурина, в Пушкино — на Крыловской улице, в Мытищах — в Фабричном проезде в Пирогово.

Подобные объекты устанавливают вблизи социальных учреждения и на дорожных участках, где водители часто превышают скорость.