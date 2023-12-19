РЕН ТВ: в Подмосковье нашли тело девушки, пропавшей несколько дней назад после ссоры с матерью

В Ногинском районе Подмосковья этой ночью обнаружили тело 27-летней жительницы Москвы, которая ушла из дома около трех дней назад после ссоры с матерью, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Собеседник телеканала рассказал, что труп нашли на берегу озера недалеко от деревни Мишуково. У девушки была отморожена рука, при этом признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Также известно, что с матерью молодая москвичка в последний раз разговаривала в день пропажи, когда просила перевести ей деньги на оплату такси. По предварительным данным, девушка имела наркотическую зависимость. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить местного жителя, который избил свою возлюбленную кухонным топориком.