В Подмосковье под суд пойдет мужчина, избивший сожительницу кухонным топориком

Видновская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на убийство против жителя Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В сентябре этого года фигурант, управляя автомобилем в Ленинском округе Подмосковья, поссорился со своей сожительницей, которая ехала на переднем пассажирском сидении. В ходе конфликта мужчина нанес потерпевшей множественные удары кухонным топориком.

Довести до конца преступный умысел, направленный на убийство женщины, злоумышленник не смог. Его задержали сотрудники ДПС. Пострадавшую госпитализировали.

Уточняется, что дело по существу рассмотрит Видновский городской суд.

Ранее сообщалось, что житель Московской области получил пятнадцать лет и три месяца колонии строгого режима за хищение квартиры и пособничество в убийстве собственника жилья.