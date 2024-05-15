«Решил подразнить»: бездомная собака откусила часть полового органа жителю Подмосковья

Baza: бездомная собака откусила часть полового органа жителю Подмосковья

Безопасность
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Фото: [Unsplash]

В подмосковном Королеве дворовая собака откусила часть полового органа 49-летнему местному жителю, пишет «База».

Сам пострадавший рассказал, что распивал с приятелями спиртные напитки. В этот момент мужчина заметил собаку и начал ее дразнить. Зачем он это делал, объяснить не смог.

После нападения животного на место приехали сотрудники «скорой». Они оказали пострадавшему первую помощь и собирались его госпитализировать, но мужчина отказался ехать в больницу.

После этого мужчина отправился в платную клинику. Известно, что медикам удалось пришить часть откушенного полового органа, но пока неясно, сохранятся ли репродуктивные функции.

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