«Решил подразнить»: бездомная собака откусила часть полового органа жителю Подмосковья

Сам пострадавший рассказал, что распивал с приятелями спиртные напитки. В этот момент мужчина заметил собаку и начал ее дразнить. Зачем он это делал, объяснить не смог.

После нападения животного на место приехали сотрудники «скорой». Они оказали пострадавшему первую помощь и собирались его госпитализировать, но мужчина отказался ехать в больницу.

После этого мужчина отправился в платную клинику. Известно, что медикам удалось пришить часть откушенного полового органа, но пока неясно, сохранятся ли репродуктивные функции.