Республиканцы в Конгрессе США требуют перенаправить Тайваню помощь, предназначенную Украине
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Конгрессмены-республиканцы в нижней палате американского парламента требуют перенаправить Тайваню военную помощь, предназначенную Украине, сообщает The Associated Press.
Одним из инициаторов такого подхода является конгрессмен Майк Коллинз. По его мнению, Китай представляет для США большую угрозу, чем Россия, а объем вооружения, которое Вашингтон может поставить в другие страны, ограничен.
Задержки обещанного Тайваню вооружения из-за конфликта на Украине уже достигли $19 млрд.
Коллинз призвал правильно расставить приоритеты в оказании помощи иностранным партнерам.