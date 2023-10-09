Республиканцы в Конгрессе США требуют перенаправить Тайваню помощь, предназначенную Украине

Одним из инициаторов такого подхода является конгрессмен Майк Коллинз. По его мнению, Китай представляет для США большую угрозу, чем Россия, а объем вооружения, которое Вашингтон может поставить в другие страны, ограничен.

Задержки обещанного Тайваню вооружения из-за конфликта на Украине уже достигли $19 млрд.

Коллинз призвал правильно расставить приоритеты в оказании помощи иностранным партнерам.