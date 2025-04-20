Ресторан грузинской кухни полыхает в самом центре Москвы

В Москве на улице Пятницкой в ресторане «ДжонДжоли» случился пожар. Об этом передает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на свой источник.

На видеозаписях, которые есть в распоряжении телеканала, можно наблюдать, как из здания активно поднимаются клубы дыма.

В данный момент на месте происшествия работают пожарные. Подробности произошедшего уточняются. Причины возгорания пока не установлены.

Стоит отметить, что данный ресторан является довольно популярным местом как у туристов, так и у самих москвичей.

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