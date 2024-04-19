Ресторанам Подмосковья рекомендовали закрыть веранды из-за непогоды

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рекомендовало ресторанам и кафе региона закрыть летние веранды из-за непогоды.

Как напомнили в пресс-службе ведомства, сегодня в Подмосковье ожидаются ливни и сильный ветер, порывы которого могут достигать двадцати пяти метров в секунду.

Администрациям городских округов и владельцам ресторанов следует быть бдительными, чтобы обеспечить безопасность граждан и сохранить свое имущество, подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«Мы рекомендуем временно закрыть веранды и принять меры предосторожности», — сказал глава областного Минсельхозпрода.

Владельцам заведений общественного питания рекомендовано укрепить конструкции веранд, а также закрепить или занести в помещение на время непогоды зонты и мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Лобню рассказал, что благоустройство центрального городского парка завершат летом.