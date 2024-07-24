Ресторатор Миронов определил причину массовых отравлений в России

Общественники требуют вернуть санитарно-эпидемиологическую экспертизу на старте работы кафе и ресторанов. На сегодняшний день заведения общепита обязаны уведомлять Роспотребнадзор лишь о начале своей деятельности. Два года назад был введен мораторий на плановые проверки таких мест, и именно с этим эксперты связывают массовые отравления в стране. По словам ресторатора Сергея Миронова, указанные отравления объясняются некачественными поставками. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Он подчеркнул, что все массовые отравления всегда исходили от поставщика, в связи с чем необходима жесткая проверка поставщиков, чтобы бороться с привозом некачественного товара, поскольку фасоль с ботулизмом могла оказаться не только в ресторанах, а также и на полках супермаркетов, разойтись везде.

По мнению эксперта, во избежание отравлений следует посещать крупные рестораны, работающие много лет и имеющие хорошую репутацию.