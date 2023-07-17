Reuters: в распоряжении минобороны ФРГ нет ни одной боеготовой дивизии

По утверждению международного агентства, в немецкой армии сейчас нет ни одной дивизии, которая была бы готова к бою прямо сейчас. Первая такая дивизия появится только в 2025 году, а вторая – еще через два года. Всего же бундесвер планирует подготовить три дивизии, которые будут готовы к участию в боевых действиях.

Подготовка дивизий ведется в тесной связке с Нидерландами. При этом подразделения, по заверению генерал-лейтенанта Альфонса Маиса, должны стать самыми оснащенными во всем блоке НАТО. С этой целью ФРГ представит свои механизированные бригады, которые будут дополняться до состава дивизии голландскими подразделениями.