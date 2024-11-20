Reuters: военные КНДР в составе российской армии участвовали в нескольких боях

В Курской области находятся приблизительно 10 900 северокорейских военных, и некоторые из них уже приняли участие в боевых действиях в составе российских военных сил, сообщил южнокорейский депутат Пак Сун Вон, передает Reuters.

Он также отметил, что, по данным разведки, в Россию были поставлены гаубицы и реактивные системы залпового огня из Северной Кореи.

Пак Сун Вон, член комитета по разведке Национальной разведывательной службы, добавил, что служба все еще пытается уточнить точное количество потерь среди северокорейских солдат и выяснить, перешел ли кто-либо из них в плен.

В статье также говорится, что возможным результатом недавних переговоров между северокорейским министром иностранных дел Цой Сон Хи и президентом России Владимиром Путиным может стать визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что Пентагон не может официально подтвердить участие северокорейских военных в украинском конфликте.