Пентагон не смог подтвердить участие военных КНДР в боевых действиях на Украине

Пентагон не может официально подтвердить участие северокорейских военных в украинском конфликте. Такое заявление сделала представитель данного ведомства Сабрина Сингх. Ее слова привело РИА Новости.

Сингх сообщила, что ее ведомству удалось установить, что военнослужащие КНДР принимают участие в боевых действиях в Курской области. В данный момент войска Северной Кореи якобы двигаются в Курск.

«Мы не подтвердили это независимо. У нас есть все основания ожидать, что они будут участвовать в боевых действиях, но я не могу подтвердить это в данный момент», — указала она.

До этого Госдепартамент Соединенных Штатов уже называл цифру в 10 тыс. северокорейских военных, которые, по его сведениям, уже принимают участие в боях в данном регионе.

В то же время ранее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал своих военнослужащих обеспечить полную боеготовность армии к началу активных действий. Он считает, что США и Южная Корея создают серьезную напряженность в районе Корейского полуострова, по этой причине стоит существенно улучшить военную подготовку.